Блогеры заметили мемы в заставке новой передачи «Доброе утро, малыши»

Пользователь «Пикабу» заметил сразу несколько мемов при просмотре ролика-заставки к новой телепередаче «Доброе утро, малыши».

«Над кроватью Фили мы видим картину, на которой изображена собака из игры "Duck Hunt", в коридоре у Степашки можно заметить картину Рене Магритта "Сын человеческий", но вместо яблока нарисована морковка», - пишет блогер. Также он отмечает, что трактор на шкафу в кухне Хрюши напоминает транспортное средство поросенка Петра - героя сказок Людмилы Петрушевской, который стал символом эмиграции.

Пользователи соцсетей заметили, что дом зайца напоминает хижину хоббитов из «Властелина колец». На кадре с Филей виден размытый силуэт картины «Охотники на привале» Василия Перова.

Напомним также, что на днях состоялась пресс-конференция, посвященная «Доброе утро, малыши», на которой Сергей Шнуров представил свою новую песню, специально написанную для шоу.