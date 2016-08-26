МИД РФ ответил на слова Пентагона о внезапной проверке боеготовности

МИД России назвал претензии Пентагона к Минобороны в связи с проверкой боеготовности Вооруженных сил РФ необоснованными и голословными. Об этом говорится в комментарии на сайте ведомства.

«Наши зарубежные партнеры были в полном объеме проинформированы о ведущейся проверке по линии Минобороны России и получили все необходимые пояснения. Россия неукоснительно соблюдает все свои международные обязательства в сфере контроля над вооружениями, включая Венский документ», — заявили в МИД.

По мнению министерства, США не должны делать из этого проблему, а «сосредоточиться на работе с Киевом по выполнению минских соглашений».

Отметим, ранее сегодня официальный представитель Пентагона Мишель Балданза выступила с заявлением о беспокойстве за проверку о готовности войск РФ и призвала Москву выполнять обязательства перед соседями по контролю над вооружениями.