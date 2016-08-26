Минфин опроверг слухи о сохранении бюджета однолетним

Минфин заявил, не собирается сохранять однолетний бюджет. «Ни в Минфине, ни в правительстве вариант однолетнего бюджета не обсуждается. Согласно закону, мы ведём работу над трехлетним бюджетом», — сообщила РИА Новости помощник министра финансов Светлана Никитина.

Никитина подчеркнула, что Министерство финансов ведет работу над проектом трехлетнего бюджета на 2017-2019 годы.

Предположительно, обсуждение нового бюджета состоится в октябре на заседании правительства, затем будет направлен в Госдуму.

«Мы рассмотрим предельные объёмы бюджетных средств, или лимиты так называемые, которые будут выделены в ближайшие три года по линии государственных программ, а также в рамках непрограммных направлений. На основе этих позиций, как обычно, и будет подготовлен проект бюджета.», - заявлял ранее Дмитрий Медведев.

Напомним, что в 2006 году Российская Федерация перешла на однолетний бюджет, однако впоследствии вернулась к прежнему трехлетнему. К такой же мере Россия прибегла в 2016 году из-за тяжелой экономической ситуации.