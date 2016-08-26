Режиссера из РФ не пустили на премьеру его фильма в Канаде

Российский режиссер Алексей Мизгирев не смог получить канадскую визу несмотря на то, что он должен был присутствовать на премьере собственного фильма «Дуэлянт» на фестивале в Торонто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на производителя ленты, компанию «Нон-стоп Продакшн».

Таким образом, Мизгирев не сможет поехать на фестиваль.

По словам сотрудника канадского посольства, в Торонто «нет уверенности», что Мизгирев покинет страну после временного визита.

Как отметил продюсер фильма Александр Роднянский, он считает данную ситуацию «возмутительной».

Отметим, фильм посвящен отставному военному, который зарабатывает на жизнь на дуэлях за других людей. Фестиваль в Торонто состоится с 8 по 18 сентября, «Дуэлянта» впервые покажут 9 сентября.