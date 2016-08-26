Четверо обвиняемых пытались перерезать вены в Нагатинском суде Москвы

В конвойном помещении Нагатинского районного суда Москвы четверо подсудимых пытались покончить с собой, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Попытка суицида была пресечена», — сообщил он. По его словам, для оказания медицинской помощи в здание суда оперативно вызвали врачей. В настоящее время жизням всех неудавшихся самоубийц ничего не угрожает.

Источник уточнил, что подсудимые, пытавшиеся покончить с собой, обвиняются по статье о мошенничестве в крупном размере или с использованием служебного положения. Он также рассказал, что обвиняемые пытались перерезать себе вены бритвенными лезвиями — и в настоящее время выясняется, каким образом они сумели пронести режущие предметы в здание суда.

При этом пресс-секретарь Нагатинского районного суда Ульяна Солопова сообщила ТАСС, что инцидент, о котором идет речь, произошел 25 августа. По ее словам, совершившие попытку суицида обвиняемые проходили по разным уголовным делам. Солопова заверила, что случившееся не сказалось на работе суда.