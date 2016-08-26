Певец Евгений Осин опроверг информацию о своем циррозе

Просочившаяся в СМИ информация о тяжелом заболевании Евгения Осина не нашла своего подтверждения. Сам певец опроверг слухи о том, что находится в больнице и заверил, что чувствует себя нормально и находится дома.

«Какой цирроз?! О чем Вы говорите! Я действительно ходил сдавать анализы, но никакого цирроза у меня нет ... Прошу Вас, не верьте сплетням», - заявляет Осин корреспонденту «Дни.ру».

Певец заверил, что активно выступает, и весь сентябрь у него полностью расписан.

Ранее сообщалось, что исполнитель госпитализирован в больницу с диагнозом «цирроз» и находится в тяжелом состоянии.