Украинский Ощадбанк потребовал от России более 1 млрд долларов

Украинский Ощадбанк («Сберегательный банк», аналог российского Сбербанка) подал судебный иск к России с требованием возместить его инвестиции, утраченные после воссоединения Крыма с Россией, на сумму свыше 1 млрд долларов, говорится в сообщении пресс-службы финансовой организации.

Там указано, что исковое заявление сопровождается полной доказательной базой. «Суд принял решение, что в случае отказа российской стороны участвовать в разбирательстве исковое заявление будет рассматриваться по ускоренному графику до окончательного слушания, которое в настоящее время запланирован на конец марта 2017 года», — уточнили в пресс-службе Ощадбанка.

Исковые требования включают в себя стоимость утраченных в Крыму активов банка, ущерб от потери бизнеса на полуострове и проценты на всю эту сумму, начисляемые в период после принятия судом решения в пользу истца и до выплаты.

«Следующим процессуальным шагом будет слушание дела по существу на судебном заседании», — говорится в сообщении пресс-службы Ощадбанка.