26 августа 2016, 13:06
Из-за кражи оборудования на Московской железной дороге встали поезда
На Павелецком направлении Московской железной дороги совершил вынужденную остановку грузовой поезд. Инцидент произошел рано утром по причине провисания контактной сети. Неисправность случилась из-за вмешательства посторонних лиц в инфраструктуру железной дороги – было разукомплектовано и украдено электрооборудование, сообщает МЖД.
Прибывшие на место бригады железнодорожников были вынуждены обесточить контактную сеть. В 6:45 движение поездов в сторону Москвы восстановилось, однако произошли перебои в движении 7 пригородных поездов и 1 пассажирского.
Напомним, что подобные действия со стороны граждан могут повлечь за собой административную и уголовную ответственность.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое