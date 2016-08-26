Захвативший заложников в Сити-банке бизнесмен арестован до 24 октября

Пресненский суд Москвы постановил отправить под арест до 24 октября бизнесмена Арама Петросяна, захватившего заложников в отделении Сити-банка. Об этом сообщает РИА Новости.

«Избрать в отношении Петросяна меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила судья Тереза Жребец.

Эту меру пресечения потребовало следствие, так как Петросян обвиняется в тяжком преступлении против свободы граждан и общественной безопасности и подрыве конституционного строя. По мнению представителей СК, он может скрыться и помешать расследованию.

24 августа стало известно о захвате отделения Сити-банка в центре Москвы.

Захвативший заложников в здании банка в центре Москвы Арам Петросян полностью признал свою вину.