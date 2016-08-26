26 августа 2016, 16:12
Захвативший заложников в Сити-банке бизнесмен арестован до 24 октября
Пресненский суд Москвы постановил отправить под арест до 24 октября бизнесмена Арама Петросяна, захватившего заложников в отделении Сити-банка. Об этом сообщает РИА Новости.
«Избрать в отношении Петросяна меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила судья Тереза Жребец.
Эту меру пресечения потребовало следствие, так как Петросян обвиняется в тяжком преступлении против свободы граждан и общественной безопасности и подрыве конституционного строя. По мнению представителей СК, он может скрыться и помешать расследованию.
24 августа стало известно о захвате отделения Сити-банка в центре Москвы.
Захвативший заложников в здании банка в центре Москвы Арам Петросян полностью признал свою вину.
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