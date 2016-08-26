Закрылся сайт с бесплатной музыкой Pleer.com

Сайт с бесплатной музыкой Pleer.com объявил о своем закрытии. Сообщение администрации проекта размещено на сайте Pleer.net.

Стоит отметить, что по данному адресу недавно переехал ресурс.

«Здесь похоронен семилетний малыш, жестоко убитый Роскомнадзором без суда и следствия, в нарушении правовых процедур», — гласит сообщение на главной странице сайта.

Создатели ресурсы планируют до 1 сентября продать его за миллион рублей.

После продажи сайта его данные восстановить будет нельзя.

Отметим, проект берет начало с сайта ProstoPleer, который появился в 2009 году. В марте 2016 года Роскомнадзор объявил о вечной блокировке ресурса из-за нарушения авторских прав Universal Music на песни Дианы Арбениной.