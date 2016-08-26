Химический состав среды влияет на судьбу «детей из пробирки»

При экстракорпоральном оплодотворении после проведения непосредственно оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом ее помещают в чашку Петри и ставят в инкубатор, где она делится в течение нескольких дней. Затем эмбрион пересаживают в матку будущей матери. Ученые давно предполагали, что химический состав среды, где эмбрион проводит свои первые дни, может повлиять на успех всей процедуры и на характеристики рожденного в результате ребенка. Однако первое экспериментальное подтверждение этого получено только сейчас.

Сейчас в репродуктивных клиниках используется около двадцати типов культуральных сред, в которых эмбрионы проводят от трех до пяти дней. В клиническом исследовании, проведенном под руководством Джона Дюмулена (John Dumoulin) из Медицинского центра Маастрихстского университета, оплодотворенные яйцеклетки 836 женщин случайным образом распределили по чашкам Петри, в которых использовалась среда одного из двух весьма распространенных типов: HTF или G5. Эмбрионы успешно миновали стадии первых клеточных делений и были помещены в матки женщин.

Затем ученые стали наблюдать за дальнейшей их судьбой. Выяснилось, что эмбрионы, которые начали расти в среде G5, продемонстрировали более высокую частоту наступления беременности (то есть успешнее имплантировались на стенку матки) и больший процент детей родился живыми. Зато дети, чей путь начался в культуральной среде HTF, после родов весили в среднем на 136 граммов больше. Наблюдаемые различия довольно невелики, но их достаточно, чтобы предположить, что состав среды действительно влияет на судьбу эмбриона.

Ханс Эверс (Hans Evers), главный редактор научного журнала Human Reproduction, опубликовавшего исследование, призывает производителей культуральных сред и врачей точно указывать тип и вариации состава предлагаемой для выращивания эмбрионов среды, так как эмбриологи должны располагать всей необходимой для принятия решений информации. Эверс обращает внимание, что составы культуральных сред в репродуктивной медицине контролируются совсем не так строго, как, например, лекарства, хотя их влияние на жизнь и здоровье не вызывают сомнений. «Меня как врача очень беспокоит, что компании-производители не раскрывают точный состав своих культуральных сред», – сказал он в интервью.