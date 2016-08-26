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26 августа 2016, 13:44
интернет психология социальные сети

98 % пользователей игнорируют тексты пользовательских соглашений

Скриншот сайта фиктивной социальной сети NameDrop
Скриншот сайта фиктивной социальной сети NameDrop

ЖурналSocial Science Research Network опубликовал результаты экспериментального исследования, авторы которого решили проверить, как часто пользователи интернета пропускают тексты разнообразных «пользовательских соглашений» и «условий использования», например, при регистрации на сайтах и в социальных сетях

Для этого исследователи создали фиктивную социальную сеть NameDrop, где предлагалось зарегистрироваться. При этом участники могли прочитать тексты «политики конфиденциальности» (privacy policy) и «условий обслуживания» (terms of service). Но 74 % из тех, кто решил зарегистрироваться, выбрали быструю регистрацию без чтения этих текстов.

Но не стоит думать, что оставшиеся 26 % внимательно прочитали предложенные документы. Время, потраченное ими на чтение, фиксировалось, и оказалось, что на «политику конфиденциальности» они тратили в среднем 73 секунды, а на «условия обслуживания» – 51 секунду. Если же учесть среднюю скорость чтения взрослого человека, в действительности ознакомление с этими документами потребовало бы соответственно 30 и 16 минут. По словам экспериментаторов, в целом 98 % пользователей не прочитали предложенные тексты.

Если бы пользователи отнеслись бы к «условиям обслуживания» и «политике конфиденциальности» внимательнее, они бы обнаружили специально вставленные туда учеными абсурдные пассажи. Например, всю информацию, опубликованную участниками, предлагалось в обязательном порядке сообщать в Агентство национальной безопасности, а в качестве платы за использование социальной сети требовалось отдать своего первенца. Подводя итоги, авторы исследования выразили сомнение в том, что поспешное принятие условий предоставления услуг можно признать информированным согласием.

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