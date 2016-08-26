98 % пользователей игнорируют тексты пользовательских соглашений

ЖурналSocial Science Research Network опубликовал результаты экспериментального исследования, авторы которого решили проверить, как часто пользователи интернета пропускают тексты разнообразных «пользовательских соглашений» и «условий использования», например, при регистрации на сайтах и в социальных сетях

Для этого исследователи создали фиктивную социальную сеть NameDrop, где предлагалось зарегистрироваться. При этом участники могли прочитать тексты «политики конфиденциальности» (privacy policy) и «условий обслуживания» (terms of service). Но 74 % из тех, кто решил зарегистрироваться, выбрали быструю регистрацию без чтения этих текстов.

Но не стоит думать, что оставшиеся 26 % внимательно прочитали предложенные документы. Время, потраченное ими на чтение, фиксировалось, и оказалось, что на «политику конфиденциальности» они тратили в среднем 73 секунды, а на «условия обслуживания» – 51 секунду. Если же учесть среднюю скорость чтения взрослого человека, в действительности ознакомление с этими документами потребовало бы соответственно 30 и 16 минут. По словам экспериментаторов, в целом 98 % пользователей не прочитали предложенные тексты.

Если бы пользователи отнеслись бы к «условиям обслуживания» и «политике конфиденциальности» внимательнее, они бы обнаружили специально вставленные туда учеными абсурдные пассажи. Например, всю информацию, опубликованную участниками, предлагалось в обязательном порядке сообщать в Агентство национальной безопасности, а в качестве платы за использование социальной сети требовалось отдать своего первенца. Подводя итоги, авторы исследования выразили сомнение в том, что поспешное принятие условий предоставления услуг можно признать информированным согласием.