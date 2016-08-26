Анкара очистила границы для предотвращения нового потока мигрантов

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что одной из причин военной операции в Сирии является попытка очистить границы для того, чтобы предотвратить новый приток беженцев. Об этом сообщает Reuters.

Он также подчеркнул, что крайне важно завершить работу над реадмиссией переселенцев и либерализовать визовый режим. Он напомнил, что Турция может остановить поток мигрантов, если Евросоюз до октября не предоставит туркам безвизовый режим.

19 августа СМИ сообщили, что постпред Турции при ЕС Селим Енель сообщил, что надеется на вступление его страны в Евросоюз не позднее 2023 года.

«Мы не хотели бы задержек. Либерализация визового режима должна произойти уже в этом году, 2017 год был бы неприемлемым сроком», — сообщил турецкий постпред.