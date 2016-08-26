Путин обсудил с Эрдоганом Сирию и двусторонние отношения

Российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии. В сообщении пресс-службы Кремля подчеркивается, что беседа состоялась по инициативе Анкары.

Предполагается, что лидеры двух стран могут встретиться лично на полях саммита «большой двадцатки» (G20), который состоится в Китае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Эрдогана.

Путин и Эрдоган «провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Сирии» и отметили «важность совместных усилий в борьбе с терроризмом», указано в сообщении. Также главы двух государств обсудили ряд вопросов, связанных с развитием российско-турецкого сотрудничества в рамках достигнутых на встрече в Санкт-Петербурге договоренностей.

Кроме того, президенты РФ и Турции условились продолжать личное общение по всей двусторонней и международной повестке дня.