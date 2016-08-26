Кремль объяснил позднее время встречи Путина и Кадырова

Ночная встреча президента России Владимира Путина и и.о. главы Чечни Рамзана Кадырова состоялась так поздно из-за насыщенного графика российского лидера, который работал допоздна. Об этом «Коммерсанту» сообщил пресс-секретарь президента Юрий Свиридов.

«Никакой срочности во встрече с Рамзаном Кадыровым не было, это обычный рабочий график президента», — сказал он.

Его слова подтвердил пресс-секретарь и.о. главы Чечни Альви Каримов. Он сообщил, что назначения времени встречи «зависят от графика главы государства».

25 августа СМИ сообщили о ночной встрече Путина и Кадырова. Она была посвящена социально-экономической ситуации в республике Чечня.

Кадыров сообщил президенту РФ, что в первом полугодии объем промышленного производства вырос на 11,6%, сельское хозяйство — на 7,4%.