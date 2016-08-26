Астраханская полиция оштрафовала предпринимателя за ремонт дороги

Индивидуальный предприниматель, отремонтировавший дорогу по просьбе жильцов одного из домов Астрахани, оштрафован за это на 25 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы УМВД по Астраханской области.

По его словам, ремонтные работы были организованы и проведены «с существенными нарушениями требований ПДД», поэтому предпринимателя оштрафовали за повреждение дороги, создавшее угрозу безопасности дорожного движения.

В частности, в ходе ремонта работники не выставляли временные дорожные знаки с предупреждением участников движения о работах, и не размещали ограждающие и направляющие устройства. Вдобавок, утверждают в полиции, использованная при ремонте дорожная техника создавала помехи движению. «Также отсутствовала схема организации дорожного движения на период работ», — уточнил представитель пресс-службы региональной полиции.

Он пояснил, что индивидуальный предприниматель был оштрафован по статье 12.33. КоАП РФ («Повреждение дорог, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия»).

История с «самостоятельным» ремонтом дороги в Астрахани, инициированным жильцами одного из домов, получила широкий резонанс в местных СМИ. Ее рассказал журналистам депутат Госдумы Олег Шеин. По его словам, астраханцы неоднократно обращались к местным властям с просьбами и требованиями отремонтировать дорогу, но не получили отклика — и решили взять дело в свои руки.

ТСЖ наняло подрядную организацию, которая согласилась положить асфальтовое покрытие. Но когда ремонтные работы, организованные индивидуальным предпринимателем по заказу жильцов, стартовали, к месту их проведения подъехали работники ГИБДД и составили акт о правонарушении.