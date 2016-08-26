Медведев согласился пересмотреть зарплаты преподавателей вузов

На прошедшей встрече Дмитрия Медведева с участниками форума «Развитие высшего образования» обсуждался ряд важных вопросов, среди которых особое внимание вызвал вопрос оплаты преподавателей вузов. Премьер выразил готовность рассмотреть повышение гарантированной составляющей по окладу для преподавателей вузов, которая бы превышала различные надбавки.

В настоящее время оплата труда преподавателя помимо оклада включает в себя ряд надбавок, премий и прочих доплат, которые не являются постоянными.

Медведев заявил, что относительно этого вопроса правительство готово принять любое решение, которое университетское сообщество считает правильным, а также заверил, что работа по исполнению майских указов президента в отношении оплаты труда преподавателей будет продолжена, - подчеркивает ТАСС.

«К концу этого года средняя заработная плата преподавателей по университетам должна быть в 1,5 раза выше, чем средняя заработная плата по региону, а в 2018 году – в 2 раза», - отмечает Медведев.