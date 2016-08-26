«Морской старт» до конца 2017 года купит российский «Илон Маск в квадрате»

Международный плавучий космодром «Морской старт» может быть продан к началу 2017 года, и наибольшие шансы его купить есть у российского предпринимателя. Об этом рассказал РИА Новости президент РКК «Энергия» Владимир Солнцев.

«Думаю, что сделка будет закрыта к началу 2017 года. Мы склоняемся к российскому кандидату, у него интересная программа, с ним удобно работать. Я думаю, у нас скоро появится свой Илон Маск, можно сказать, даже Илон Маск в квадрате», — сказал Солнцев.

Он отказался назвать имя предпринимателя. Однако агентство сообщает, что им может оказаться совладелец группы S7 Владислав Филев.

В августе 2014 года было объявлено о консервации плавучей стартовой платформы и сборочно-командного судна проекта до 2016 года. Мера объяснялась международной напряженностью из-за ситуации на Украине, отсутствием заказов и увольнением части персонала

В марте 2015 года свою заинтересованность в «Морском старте» высказали Объединенные Арабские Эмираты. Им было выгодно приобрести готовые технологии, космическую инфраструктуру, а также известный бренд, имеющий собственный портфель заказов, так как собственное космическое