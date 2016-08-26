Семин стал главным тренером «Локомотива»

Юрий Семин назначен новым главным тренером столичного футбольного клуба «Локомотив». Об этом сообщается на сайте клуба.

«Руководство ФК "Локомотив" сообщает о том, что сегодня, 26 августа 2016 года, главным тренером команды назначен Юрий Павлович Семин. Клуб приветствует легендарного тренера и желает Юрию Павловичу плодотворной работы с командой и успеха в ближайшем выездном матче с "Краснодаром"», - сказано в сообщении.

Срок, в рамках которого будет действовать соглашение с Семиным, не называется.

Кроме того, ФК поблагодарил за проделанную работу Олега Пашинина, который исполнял обязанности главного тренера после ухода Игоря Черевченко. Теперь он останется работать в тренерском штабе команды.

Отметим, что Семин уже стоял во главе «Локомотива» с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, а также в 2009-2010 годах.