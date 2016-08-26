СК проверит эпизод насилия в отношении девочки в самолете

Проводится проверка информации о сексуальном насилии в отношении девятилетней девочки в самолете Новосибирск-Москва. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление СК РФ.

Следствию стало известно, что 24 августа 9-летняя девочка летела рейсом Новосибирск - Москва без сопровождения взрослых. По словам ребенка, сидевший на соседнем кресле мужчина совершил по отношению к ней действия сексуального характера, о чем девочка сообщила матери по прилету в Москву.

Личность мужчины установлена, им оказался житель Тамбова 1944 года рождения. Следствием проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления его местонахождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.