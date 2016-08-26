Трассу «Дон» под Воронежем залило тоннами взрывоопасной жидкости

В результате ДТП с участием автоцистерны на трассе «Дон» в Воронежской области по трассе разлилось 8 тонн стирола, легковоспламеняющейся взрывоопасной жидкости. Общая площадь разлива составляет 150 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Ночью произошло ДТП с участием трех транспортных средств на трассе М-4 "Дон" в Рамонском районе Воронежской области. Столкнулись автомобиль "Газель", автоцистерна и трактор-асфальтоукладчик. Из одной секции цистерны произошел разлив стирола легковоспламеняющейся взрывоопасной жидкости», - сообщили агентству собеседники.

К месту происшествия были подтянуты 77 человек и 27 единиц техники. Движение по трассе сейчас полностью перекрыто.

«Автоцистерна была отбуксирована с проезжей части, организовано оцепление, на месте работают представители МВД и Центра гигиены и эпидемиологии. В данный момент движение на трассе открыто, задержка движения на данных направлениях составила около 2 часов», - добавили в МЧС.

Забор проб воздуха показал, что превышения предельно допустимой концентрации стирола пока нет. Для засыпки последствий ДТП подвезено 20 тонн песка, в ближайшее время вещество будет откачано из автоцистерны в резервный автомобиль.