Саперы взорвали подозрительный предмет в Люберцах

В подмосковных Люберцах взрывотехники при помощи робота-сапера уничтожили подозрительный предмет на автобусной остановке на Октябрьском проспекте в центре города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Люберецкого района Владимира Ружицкого.

«С помощью направленного взрыва подозрительное ведро, обмотанное черным скотчем, из которого торчали провода, было уничтожено. Место ЧП по-прежнему оцеплено, сейчас там работают представители компетентных служб», - отметил он.

Отметим, ранее центр города пришлось перекрыть из-за сообщения о подозрительном предмете.