Главред The New Times рассказала об отказе типографии печатать журнал

Главный редактор издания The New Times Евгения Альбац сообщила об отказе типографии «Пушкинская площадь» печатать новый номер журнала, пишет «Медуза». По словам Альбац, представители типографии сослались на отсутствие технической возможности выпустить тираж.

Главред The New Times сказала, что в настоящее время редакция ведет переговоры о выпуске тиража с другими организациями. Ее заместитель Иван Давыдов написал в Facebook, что в новом номере должна выйти статья про прибор нооскоп, упоминаемый в научных статьях, которые связывают с новым главой администрации президента Антона Вайно.

Напомним, еженедельный журнал The New Times выходит с 2007 года, с 2008 года — сотрудничает с типографией «Пушкинская площадь», с 2009 года его главным редактором является Евгения Альбац, с 2013 года она стала владелицей издания.