ФРС США заявил о постепенном повышении ключевой ставки

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен сообщила, что экономическая ситуация для повышения базовой ставки в последнее время улучшилась. Текст ее выступления на симпозиуме в Джексон-Хоул опубликован на сайте регулятора.

По ее мнению, причинами являются стабильное состояние рынка труда и умеренный рост ВВП.

Йеллен не сообщила, когда именно будет повышена ставка, но подчеркнула, что процесс должен быть постепенным.

27 апреля 2016 года ФРС приняла решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,25-0,5%. В результате, в частности, повысились мировые цены на нефть.

15 июня 2016 года ФРС США сохранила ключевую ставку на прежнем уровне – в диапазоне 0,25-0,5%. При этом ФРС пересмотрела прогноз роста американского ВВП в текущем году с ожидавшихся в марте 2,2% в сторону ухудшения – до 2%.

31 мая 2016 года СМИ сообщили, что председатель ФРС Джанет Йеллен заявила о необходимости «постепенно и осторожно» увеличить процентную ставку в «ближайшие месяцы».