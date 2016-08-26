Дрессировщик Мстислав Запашный экстренно прооперирован

В Сочи с диагнозом защемление грыжи был экстренно прооперирован дрессировщик, народный артист СССО Мстислав Запашный. Медики сообщили, что в настоящее время он находится в состоянии средней тяжести, пишет ТАСС.

«Мы экстренно оказали всю необходимую помощь. На следующий день был созван консилиум, было принято решение оставить пациента у нас. Сейчас он в состоянии средней степени тяжести, находится в реанимации, чувствует себя хорошо», - сообщил агентству главный врач больницы. Пресс-служба администрации Сочи сообщила, что Запашный будет выписан из больницы через 7-10 дней.

«Врачи говорят, что тенденции к заживлению, выздоровлению хорошие», - сказал сын дрессировщика Мстислав Запашный-младший.