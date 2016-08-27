СМИ назвали короткое замыкание причиной крупного пожара на складе в Москве

Причиной пожара на складе на северо-востоке Москвы, приведшего к большим человеческим жертвам, по предварительным данным, стало короткое замыкание в электрооборудовании, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«Предварительная причина — короткое замыкание», — рассказал агентству источник. По его словам, на месте пожара работают специалисты экспертно-криминалистической лаборатории московского управления МЧС.

По последней информации, в результате пожара в одноэтажном складском помещении административно-производственного здания по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 5, погибли 17 человек. Все погибшие являются гражданами СНГ. Ранее в МЧС сообщили, что погибшие при пожаре были заблокированы в одном из помещений и для попадания к ним пришлось ломать стену.