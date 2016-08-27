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27 августа 2016, 13:56
компьютерные технологии США

В США умер создатель первого в мире ноутбука

Британский специалист по компьютерной технике Джон Элленби, который является создателем раскладного компьютера Compass — предшественника современных ноутбуков, скончался в США в возрасте 75 лет, сообщается в твиттере газеты The New York Times.

Информацию о смерти Джона Элленби изданию подтвердил его сын Томас.

В начале 1980-х в Калифорнии Элленби вместе с инженером и дизайнером Уильямом Моггриджем основал компанию Grid Systems. В 1982 году эта компания выпустила на рынок первый портативный компьютер Compass.

Сначала этот компьютер, который из-за своей высокой цены не был популярен у обычных покупателей, использовался в крупных американских корпорациях, в Белом доме и в структурах Пентагона, а также был взят астронавтами на борт многоразового космического корабля Challenger.

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