Американские пилоты рассказали подробности инцидента с F-22 и Су-24 в Сирии

Пилоты американских боевых самолетов 19 августа поднялись в небо для перехвата бомбардировщиков ВВС Сирии Су-24, которые вошли в воздушное пространство над сирийской мухафазой Эль-Хасака, где находится спецназ, направленный международной коалицией во главе с США, сообщает USA Today.

По данным издания, в результате инцидента истребители F-22 вынудили самолеты правительственных сил Сирии покинуть данный район.

По словам американских летчиков, все попытки связаться с сирийским бомбардировщиком не увенчались успехом. Пилоты также пытались связаться с российскими военнослужащими, но те, как сообщается, не были осведомлены о действиях сирийцев. Тогда пилоты F-22 запросили разрешение приблизиться к Су-24, чтобы определить, вооружен ли он. В ходе визуального осмотра было установлено, что они не оснащены каким-либо вооружением. Вскоре сирийские самолеты покинули воздушное пространство над Эль-Хасакой.