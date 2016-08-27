СМИ сообщили о гибели 16 человек при пожаре в Москве

При пожаре на складе на северо-востоке Москвы погибли 16 человек, еще четверо были госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В результате пожара на складе с типографской продукцией пострадали 20 человек, из них 16 погибли, 4 госпитализированы», — цитирует агентство слова источника.

В ходе тушения пожара было обнаружено помещение, отрезанное огнем. Пожарные проломили стену и обнаружили внутри тела 16 человек. По предварительным данным, все погибшие являются гражданами СНГ.

В свою очередь, агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на экстренные службы столицы передает об обнаружении тел 20 погибших.