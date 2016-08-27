Россиянин заявил о попытке его похищения в Швеции «русскоговорящими людьми»

Россиянин Филипп Гальцов, получивший политическое убежище в Швеции, заявил о попытке похитить его в Стокгольме «русскоговорящими людьми», сообщает «ОВД-Инфо».

По словам Гальцева, 10 августа он заметил за собой слежку. Вечером 14 августа он ехал в вагоне метро, и заметил напротив него двоих мужчин. «С этого момента я довольно смутно помню происходившее. Несколько раз на короткий период я приходил в себя. В сознании я находился не больше 20 секунд, говорить не мог, постоянно хотелось спать, сильно болел затылок», — цитирует «ОВД-Инфо» слова Филиппа Гальцова.

Вечером 15 августа Гальцов пришел в себя в одной из больниц в пригороде Стокгольма. «Врач сообщил мне, что сотрудники полиции нашли меня без сознания на автозаправочной станции», — рассказал Гальцов.

По словам активиста, на его теле был обнаружен след от инъекции, а врач сообщил ему, что в крови обнаружена «крупная доза снотворного, что и стало причиной потери сознания и провалов в памяти». У Гальцова пропали деньги, документы и ключи от квартиры.

Активист сообщил, что до сих пор не смог полностью восстановить в памяти все произошедшее, однако вспомнил некоторые детали, в том числе, что один из похитивших его людей разговаривал по-русски.