СМИ сообщили о задержании топ-менеджера подрядчика строительства энергомоста в Крым

Заместитель председателя правления «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) Валерий Гончаров задержан сотрудниками ФСБ в одном из московских аэропортов при попытке покинуть пределы страны, пишет «Новая газета».

По месту работы Валерия Гончарова и нескольким домашним адресам произведены обыски. По данным издания, Гончарову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве энергомоста в Крым, который вела ФСК ЕЭС.

На сайте ФСК ЕЭС сообщается, что Валерий Гончаров занимал пост зампреда правления компании до 8 июля 2016 года, а после этого остался членом правления.