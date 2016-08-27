В ФСК прокомментировали сообщения о задержании бывшего топ-менеджера Гончарова

Заместитель председателя правления «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) Валерий Гончаров был задержан при попытке вылететь за рубеж, сообщает ТАСС.

Гончаров, который является членом правления Федеральной сетевой компании (ФСК ЕЭС) и подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что по месту работы Валерия Гончарова и нескольким домашним адресам были произведены обыски. По данным издания, Гончарову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве энергомоста в Крым, который вела ФСК ЕЭС.

Также сообщалось, что по месту работы Гончарова и нескольким домашним адресам прошли обыски. Между ZZтем в ФСК ЕЭС что с Гончаров с недавних пор не работает в компании, а соответствующий блок курирует Роман Филимонов. Из сообщения пресс-службы ФСК ЕЭС: «Подчеркнем, что с начала августа Валерий Гончаров не работает в Федеральной сетевой компании. В настоящее время соответствующий блок курирует Роман Филимонов, пришедший в ФСК ЕЭС в начале лета». Ввод последней нитки энергомоста из Краснодарского края в Крым состоялся в мае этого года. Это позволило восстановить полноценное энергоснабжение полуострова, нарушенного из-за подрыва линий электропередачи на территории Украины.