Турецкие СМИ списали перенос операции «Щит Евфрата» на Гюлена

Военная операция в районе города Джераблус на севере Сирии, которую турецкие силовики проводят совместно с подразделениями Свободной сирийской армии (ССА), могла начаться несколько лет назад, но была отложена по ряду причин, сообщает издание Hurriyet Daily News.

По словам высокопоставленного турецкого чиновника, Анкара начала прорабатывать детали наземной операции, получившей название «Щит Евфрата», еще в 2014 году, но приказа о ее начале не было дано.

«В июне 2015-го Анкара вместе с союзными силами, в том числе Соединенными Штатами, обсуждала возможность зачистки Джераблуса от джихадистов», — отметил собеседник издания.