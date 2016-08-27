Два боевика ликвидированы во время спецоперации в Кабардино-Балкарии

Режим контртеррористической операции (КТО), введенный утром в субботу на части территории Кабардино-Балкарии, отменен, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по региону.

В ходе спецоперации на территории расположенного неподалеку от Нальчика селения Нартан были уничтожены двое боевиков, оказавших вооруженное сопротивление силовикам. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личности злоумышленников.



Ранее в субботу в оперативном штабе республики сообщили, что с 06:20 субботы на части территории Нальчика и Чегемского района республики был введен режим КТО.