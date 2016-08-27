Здание Россотрудничества в Киеве забросали дымовыми шашками

В Киеве произошло нападение на здание представительства Россотрудничества, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника представительства Светлану Буланенко.

«Около трех часов ночи группа радикалов забросала здание представительства дымовыми шашками, выкрикивая лозунги об освобождении украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко. Они также разрисовали стены здания символами своей организации», — сообщила собеседница агентства.

По словам Буланенко, через некоторое время на место происшествия прибыли полицейские, но никто из нападавших задержан не был. Источник агентства при этом отметила, что это уже не первый аналогичный случай на представительство.

Здание Россотрудничества в Киеве забрасывали файерами 7 июля и 14 июля. В каждом случае киевская полиция отпускала нападавших.