СМИ сообщили о планах британского премьера начать выход из ЕС без согласования с парламентом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй без согласования с парламентом даст ход двухлетнему процессу выхода страны из Евросоюза, пишет Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, Мэй уже проконсультировалась с юристами, которые подтвердили ее исключительное право задействовать для этого 50-ю статью Лиссабонского договора без согласований в парламенте.

В свою очередь, оппоненты Brexit заявляют, что реализация итогов референдума о выходе страны из ЕС должна быть рассмотрена в британском парламенте, поскольку они носят лишь «рекомендательный характер». Между тем, в палате общин преобладает число противников Brexit, и начавшаяся дискуссия может затянуть процесс одобрения парламентом выхода из ЕС на годы.

Ранее британские власти заявляли о необходимости взять тайм-аут для подготовки запуска Brexit. Однако ЕС торопит Лондон с выходом и отказывается вести предварительные переговоры.

Ранее юрист британского правительства Джейсон Коппелл заявлял, что процесс выхода Великобритании из состава Евросоюза не начнется в текущем года. По словам Коппелла, до конца года Евросоюзу не будет направлено формальное уведомление об активации 50-й статьи Лиссабонского договора, подразумевающей отказ от членства в ЕС.