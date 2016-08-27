В Минтрансе опровергли возобновление чартерного авиасообщения между РФ и Турцией

В Минтрансе РФ заявили, что информация о восстановлении чартерного авиасообщения между Россией и Турцией с 27 августа является преждевременной, сообщает ТАСС.

Между тем, пресс-секретарь премьер-министра РФ подтвердила, что проект постановления о снятии ограничений внесен на рассмотрение правительства.

Ранее в субботу агентство РИА Новости со ссылкой на источник в Федеральном агентстве воздушного транспорта сообщило, что ограничения на полеты российских чартеров в Турцию будут сняты с 27 августа.