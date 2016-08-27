Мутко назвал доклад Макларена сфальсифицированным

Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном сфальсифицирован и юридически не обоснован, передает телеканал «Матч ТВ».

«Доклад Макларена о допинге в российском спорте? Доклад сфальсифицированный — это подогнанный под обстоятельства доклад, который не выдерживает юридической критики. Мы пойдем в гражданские суды, и те люди, которые что-то писали, они будут привлекаться к ответственности. Мы обратимся к руководству швейцарской компании, производящей контейнеры для допинг-проб. Мы хотим, чтобы они ответили публично — по всем аннотациям их баночка без механического повреждения вскрываться не может. Пусть ответят всему миру», — заявил Виталий Мутко в интервью телеканалу.

В докладе Ричарда Макларена утверждается, что в России на государственном уровне поддерживалось применение допинга спортсменами. На основании этого доклада от Игр в Рио в полном составе была отстранена паралимпийская сборная России.