Голландский форвард Промес продлил контракт со «Спартаком» на пять лет

Голландский форвард «Спартака» Квинси Промес продлил контракт с московским клубом до 2021 года, сообщается на сайте красно-белых.

«Конечно же, очень рад сегодняшнему событию в моей жизни. Не раз повторял, что счастлив в «Спартаке» и мечтаю завоевать с красно-белыми один из престижных титулов. И если прежде учил русский с помощью моих друзей-партнеров, то с недавнего времени расширяю свой словарный запас с преподавателем», — признался сам Промес.