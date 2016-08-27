Путин определился с кандидатами на должности глав КБР и Северной Осетии

Президент России Владимир Путин предложил кандидатов для избрания на посты руководителей республик Северная Осетия — Алания и Карачаево-Черкесия (КЧР). Об этом сообщается на сайте Кремля.

На рассмотрение парламента Северной Осетии — Алании предложены кандидатуры трех человек: Вячеслава Битарова, врио главы республики и действующего председателя правительства региона; Елены Князевой, председателя парламентского комитета по науке; и Гария Кучиева, вице-спикера республиканского парламента.

В свою очередь, на рассмотрение Народного Собрания (парламента) Карачаево-Черкесии Владимир Путин внес три кандидатуры — Рашида Темрезова, занимающего с февраля 2016-го пост временно исполняющего обязанности главы КЧР; Исмеля Биджева, председателя комитета парламента Карачаево-Черкесии по науке, образованию, культуре, спорту, делам молодежи и туризму, и Виктора Бородкина, замглавы комитета Народного Собрания КЧР по нацполитике, внешним связям, местному самоуправлению и делам некоммерческих организаций.

Вячеслав Битаров исполняет обязанности главы Северной Осетии с 19 февраля текущего года. В этот день скончался предыдущий руководитель региона Тамерлан Агузаров. В свою очередь, Рашид Темрезов руководит регионом с 2011 года.

26 августа стало известно, что политические партии определились с кандидатурами на посты глав Северной Осетии — Алании и КЧР и , которых они предложат президенту России Владимиру Путину. 18 сентября депутаты Народного собрания КЧР рассмотрят кандидатуры, вынесенные на голосование лидером страны по представлению политических партий, и выберут главу региона.