Мемория. Фаина Раневская

27 августа 1896 года родилась актриса Фаина Раневская

Личное дело

Фаина Георгиевна Раневская (урождённая Фанни Гиршевна Фельдман, 1896—1984) родилась в Таганроге в богатой многодетной еврейской семье. У Фаины было три брата (Яков, Рудольф и Лазарь) и сестра Белла. На момент рождения Фаины её отец, почётный член Ведомства учреждений Императрицы Марии, был владельцем фабрики сухих и масляных красок, нескольких домов, магазина строительных материалов и парохода «Святой Николай». В 1898 году семья переселилась в заново отстроенный по заказу отца дом по улице Николаевской 12.

Фаина получила хорошее домашнее воспитание: ее обучали музыке, пению, иностранным языкам. Какое-то время училась в таганрогской Мариинской женской гимназии, но так ее и не окончила.

С 14 лет девочка увлеклась театром и решила стать актрисой. Сдала экстерном экзамены за курс гимназии и начала посещать занятия в частной театральной студии А.Ягелло. После того, как Фаина в 19 лет заявила родным, что хочет стать профессиональной актрисой, случился скандал. Она сильно поругалась с родителями, порвала с семьей и в 1915 году уехала в Москву.

В Москве поселилась в комнатке на Большой Никитской. Однако в театральную школу ее не приняли «по неспособности», а деньги довольно быстро закончились. И тут девушке повезло – ее пригрела знаменитая балерина Екатерина Гельцер. Балерина вышла из Большого театра, где у колонн ее ждали поклонники, и спросила. «Кто тут самый замерзший?». Самой замерзшей оказалась Фаина, и самой неустроенной тоже.

Гельцер приютила девушку у себя и ввела Фанни в круг своих друзей: брала на спектакли во МХАТ, возила слушать цыган, показывала Москву, познакомила с Цветаевой, Мандельштамом, Маяковским.

Гельцер устроила Фаину в Малаховский летний театр под Москвой, где она играла в массовке. Девушка при любой возможности ходила в театры и по нескольку раз пересмотрела все спектакли, шедшие в то время в городе.

Осенью юная Фая Фельдман подписала на актёрской бирже контракт на работу в керченской труппе мадам Лавровской. Ее взяли «на роли героинь-кокетт с пением и танцами за 35 рублей со своим гардеробом». Однако, труппа не имела особого успеха.

После этого неудачного опыта так и не получившая полноценного актерского образования Фаина играла во множестве провинциальных театров – в Феодосии (1915—1916), Ростове-на-Дону (1916—1917), в Передвижном «Первом советском театре» (1918—1924), Бакинском рабочем театре (1925—1927 и 1929—1931), Архангельском драматическом театре (1927), Смоленском драматическом театре (1927—1928), Сталинградском драматическом театре (1928—1929).

В Ростове-на-Дону Раневская познакомилась с актрисой Павлой Вульф, которая на всю жизнь стала её лучшим другом и учителем. «Только со временем я поняла, каким счастьем была для меня встреча с моей незабвенной Павлой Леонтьевной. Я бы не стала актрисой без ее помощи. Она во мне воспитала человека, воспитала актрису. Она научила трудиться, работать, работать, работать. Она истребила во мне все, что могло помешать тому, чем я стала. Никаких ночных бдений с актерской братией, никаких сборищ с вином, анекдотами, блудом. Она научила радоваться природе, «клейким листочкам». Она научила слушать. Любить, понимать лучшую музыку. Она водила смотреть в музее то, что создавало для меня смысл бытия. Она внушила страсть к Пушкину, она запрещала читать просто книги, она давала познать лучшее в мировой литературе. Она научила быть человечной», - говорила о ней Раневская.

С 1931 года актриса обосновалась в Москве. В течение четырех лет – до 1935 года – играла в Камерном театре Таирова, потом перешла в Центральный театр Красной Армии. Здесь она сыграла мать в пьесе «Чужой ребенок», сваху в «Последней жертве», Оксану в «Гибели эскадры» и главную роль в пьесе «Васса Железнова».

В кино Раневская дебютировала в 1934 году в фильме Михаила Ромма «Пышка». В 1939—1941 годах была актрисой киностудии «Мосфильм». Во время войны, находясь в эвакуации в Ташкенте, с 1941 по 1943 годы была актрисой Ташкентской киностудии.

Вернувшись в 1943 году в Москву, устроилась в Театр драмы (ныне им. Маяковского).

В 1949 году Раневская перешла в Театр им. Моссовета, который возглавлял Юрий Завадский, ученик Станиславского, Немировича-Данченко и Вахтангова. Работа Раневской в Театре имени Моссовета сопровождалось частыми конфликтами с Завадским (что нашло отражение в многочисленных фольклорных рассказах и анекдотах). Причиной конфликтов зачастую становилось самоуправство Раневской, не принимавшей творческую манеру главного режиссёра.

Так, играя эпизодическую роль в пьесе «Шторм», Раневская перекроила ее полностью на свой лад, так что своей игрой затмевала даже исполнителей главных ролей, из-за чего ее в итоге лишили роли. В 1955 году актриса покинула театр Моссовета, вернувшись в Камерный, который к тому времени уже был переименован в Театр им. А. С. Пушкина. Здесь она проработала восемь лет.

В 1963 году вернулась в Театр им. Моссовета, где играла уже до конца жизни. Главной ролью в последние годы был для нее спектакль, премьера которого состоялась в 1969: «Дальше — тишина», в котором Раневская и Плятт играли пожилую супружескую пару. В течение тринадцати лет постановку сопровождал неизменный успех - в дни спектакля в театре всегда был аншлаг.

В старости осталась почти совсем одна. Жила в двухкомнатной квартире в высотке на Котельнической набережной, которую получила в 50-х годах. В этом доме жили известные актеры, режиссеры, драматурги, писатели. Однако практически единственным существом, скрашивавшим одиночество Раневской, был пёс Мальчик, подобранный ею на улице. Незадолго до смерти актриса с горьким сарказмом написала: «Когда умру, похороните меня и на памятнике напишите: „Умерла от отвращения“».

Фаина Раневская скончалась 19 июля 1984 года (по другим данным – 20 июля) в Кунцевской больнице Москвы после перенесенных инфаркта и пневмонии. Похоронена на кладбище Донского монастыря. На надгробии актрисы установлена бронзовая фигурка ее любимого Мальчика, который пережил хозяйку на несколько лет.

Чем знаменита

Ляля в фильме "Подкидыш". 1939, Мосфильм

Фаину Раневскую называют «одной из величайших русских актрис XX века» и «королевой второго плана». Всесоюзная слава пришла к Раневской после выхода в 1939 году фильма «Подкидыш», в котором она сыграла властную Лялю, держащую под каблуком тихого супруга Мулю. Ее фраза из фильма «Муля, не нервируй меня» до конца жизни стала «визитной карточкой» актрисы и преследовала ее. Так кричали мальчишки при виде актрисы на улицах, эту фразу первой вспоминали при знакомстве с ней. Даже Леонид Брежнев на вручении актрисе в 1976 году ордена Ленина вместо приветствия сказал: «А вот идёт наш Муля, не нервируй меня!». Раневская ответила: «Леонид Ильич, так ко мне обращаются или мальчишки, или хулиганы!». Генсек смущенно сказал: «Простите, но я Вас очень люблю».

Подсчитано, что за свою долгую карьеру актрисы Раневская сыграла в театре около 300 ролей. А вот в кино она снималась не столь часто, говоря, что «деньги съедены, а позор остался». Помимо «Подкидыша», Раневская сыграла в фильмах «Небесный тихоход», «Весна», «Золушка», «Ошибка инженера Кочина», «Любимая девушка», «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Новые похождения Швейка», «Слон и веревочка», «Встреча на Эльбе», «Девушка с гитарой», «Осторожно, бабушка», «Лёгкая жизнь», «Сегодня новый аттракцион» и некоторых других.

Великолепная характерная актриса была остра на язык. Своеобразный стиль речи и поведения Раневской стал еще одной причиной ее колоссальной популярности, независимой от сценической известности. Многие высказывания актрисы (равно как и приписываемые ей) превратились в крылатые выражения.

О чем надо знать

Фаина Раневская много лет дружила с поэтессой Анной Ахматовой. Некоторые источники сообщают, что они познакомились, находясь в эвакуации в Ташкенте, однако сама Раневская утверждала иное: «Я познакомилась с Ахматовой очень давно. Я тогда жила в Таганроге. Прочла ее стихи и поехала в Петербург. Открыла мне сама Анна Андреевна. Я, кажется, сказала: «Вы мой поэт», — извинилась за нахальство. Она пригласила меня в комнаты — дарила меня дружбой до конца своих дней».

Несмотря на многолетние дружеские отношения, Раневская всегда была с Ахматовой на «вы», никогда не позволяя себе опуститься до фамильярного «ты».

После смерти поэтессы Раневская отказалась написать о ней воспоминания и сильно негодовала по поводу воспоминаний, написанных другими. «Меня спрашивают, почему я не пишу об Ахматовой, ведь мы дружили… Отвечаю: не пишу, потому что очень люблю ее».

Прямая речь

Об уничтоженной книге воспоминаний: «Наверное, зря порвала все, что составило бы книгу, о которой просило ВТО. И аванс надо теперь возвращать 2т. Бог с ними, с деньгами, соберу, отдам аванс, а почему уничтожила? Скромность или же сатанинская гордыня? Нет, тут что-то другое. Не хочу обнародовать жизнь мою, трудную, неудавшуюся, несмотря на успех у неандертальцев и даже у грамотных»

О любви: ««В жизни я любила только двоих. Первым был Качалов. Второго не помню».

12 фактов о Фаине Раневской

Во множестве справочников и словарей, начиная с Большой советской энциклопедии, указано, что у Фаины Раневской было отчество Григорьевна. Однако в многочисленных воспоминаниях людей, знавших Раневскую, она упоминается как Фаина Георгиевна.

В пять лет была тщеславна и мечтала получить медаль за спасение утопающих. В старости же медали и ордена держала в коробке, подписанной: «Похоронные принадлежности».

Мать Раневской тайком от отца посылала дочери денежные переводы. Однажды когда Фаина вышла на улицу, ветер вырвал у нее из рук и унес только что полученные деньги. Благодаря этому случаю и родился сценический псевдоним Раневская. «Я остановилась, и, следя за улетающими банкнотами, сказала: "Денег жаль, зато как красиво они улетают!". "Да ведь Вы Раневская! — воскликнул спутник. — Только она могла так сказать!", - вспоминала актриса. После этого Фаина Фельдман и выбрала в качестве псевдонима фамилию чеховской героини.

Родители и брат Фаины Раневской в послереволюционные годы уехали из России и поселились в Праге. В начале 60-х Раневской пришло письмо от сестры Беллы, которая сначала жила во Франции, а после похорон мужа переехала в Турцию. Сестра просила помочь её вернуться в СССР. Несколько лет сестры прожили вместе. Потом у Беллы обнаружили рак. Раневская водила сестру к лучшим врачам, однако лечение не помогло и в 1964 году Белла умерла.

Личная жизнь знаменитой актрисы не сложилась. За всю жизнь она ни разу не была замужем, не имела детей.

Именно Фаина Георгиевна уговорила Любовь Орлову сниматься в кино. «Я стала сниматься в кино благодаря Раневской. Меня не отпускал театр в мой первый фильм, и я собиралась уже отказаться от съемок, но Фаина запретила мне делать это, доказывая, что кинематограф станет моей судьбой», — вспоминала Орлова. В итоге Орлова стала первой звездой советского кинематографа, не сходившей с небосклона много лет. «Мой дорогой Фей!» — называла Орлова Фаину Раневскую.

Фаина Георгиевна мечтала сыграть у Эйзенштейна, и в 1944 году даже была утверждена на роль Ефросиньи Старицкой в фильме «Иван Грозный», однако всё-таки её не пропустили. Роль получила Серафима Бирман. Раневская объяснила это «пятым пунктом в паспорте»: у Бирман в этом пункте стояло «молдаванка».

Раневская пробовала силы в жанре литературной пародии: известен цикл пародийных писем вымышленного ею провинциала А. Кафинькина, адресованных журналистке «Известий» Татьяне Тэсс.

Очень любила читать Пушкина. По её воспоминаниям, у них с Анной Ахматовой «была общая страсть — Пушкин».

В последний раз Фаина Раневская вышла на сцену в возрасте 86 лет.

Актриса была удостоена орденов «Знак Почёта» (1947), Трудового Красного Знамени (1950, 1967) и Ленина (1976), трёх Сталинских премий (в 1949 и дважды в 1951 годах). В 1961 году получила звание Народной артистки СССР.

В 1992 году английская энциклопедия "Кто есть кто" ("Who is who") включила Фаину Раневскую в десятку самых выдающихся актрис ХХ века.

Материалы о Фаине Раневской

Фаина Раневская. Биография

Фаина Раневская и Анна Ахматова.

Биография Фаины Раневской на сайте «Узнай все!»

«Судьба – шлюха». Фаина Раневская.