Мемория. Фаина Раневская
27 августа 1896 года родилась актриса Фаина Раневская
Личное дело
Фаина Георгиевна Раневская (урождённая Фанни Гиршевна Фельдман, 1896—1984) родилась в Таганроге в богатой многодетной еврейской семье. У Фаины было три брата (Яков, Рудольф и Лазарь) и сестра Белла. На момент рождения Фаины её отец, почётный член Ведомства учреждений Императрицы Марии, был владельцем фабрики сухих и масляных красок, нескольких домов, магазина строительных материалов и парохода «Святой Николай». В 1898 году семья переселилась в заново отстроенный по заказу отца дом по улице Николаевской 12.
Фаина получила хорошее домашнее воспитание: ее обучали музыке, пению, иностранным языкам. Какое-то время училась в таганрогской Мариинской женской гимназии, но так ее и не окончила.
С 14 лет девочка увлеклась театром и решила стать актрисой. Сдала экстерном экзамены за курс гимназии и начала посещать занятия в частной театральной студии А.Ягелло. После того, как Фаина в 19 лет заявила родным, что хочет стать профессиональной актрисой, случился скандал. Она сильно поругалась с родителями, порвала с семьей и в 1915 году уехала в Москву.
В Москве поселилась в комнатке на Большой Никитской. Однако в театральную школу ее не приняли «по неспособности», а деньги довольно быстро закончились. И тут девушке повезло – ее пригрела знаменитая балерина Екатерина Гельцер. Балерина вышла из Большого театра, где у колонн ее ждали поклонники, и спросила. «Кто тут самый замерзший?». Самой замерзшей оказалась Фаина, и самой неустроенной тоже.
Гельцер приютила девушку у себя и ввела Фанни в круг своих друзей: брала на спектакли во МХАТ, возила слушать цыган, показывала Москву, познакомила с Цветаевой, Мандельштамом, Маяковским.
Гельцер устроила Фаину в Малаховский летний театр под Москвой, где она играла в массовке. Девушка при любой возможности ходила в театры и по нескольку раз пересмотрела все спектакли, шедшие в то время в городе.
Осенью юная Фая Фельдман подписала на актёрской бирже контракт на работу в керченской труппе мадам Лавровской. Ее взяли «на роли героинь-кокетт с пением и танцами за 35 рублей со своим гардеробом». Однако, труппа не имела особого успеха.
После этого неудачного опыта так и не получившая полноценного актерского образования Фаина играла во множестве провинциальных театров – в Феодосии (1915—1916), Ростове-на-Дону (1916—1917), в Передвижном «Первом советском театре» (1918—1924), Бакинском рабочем театре (1925—1927 и 1929—1931), Архангельском драматическом театре (1927), Смоленском драматическом театре (1927—1928), Сталинградском драматическом театре (1928—1929).
В Ростове-на-Дону Раневская познакомилась с актрисой Павлой Вульф, которая на всю жизнь стала её лучшим другом и учителем. «Только со временем я поняла, каким счастьем была для меня встреча с моей незабвенной Павлой Леонтьевной. Я бы не стала актрисой без ее помощи. Она во мне воспитала человека, воспитала актрису. Она научила трудиться, работать, работать, работать. Она истребила во мне все, что могло помешать тому, чем я стала. Никаких ночных бдений с актерской братией, никаких сборищ с вином, анекдотами, блудом. Она научила радоваться природе, «клейким листочкам». Она научила слушать. Любить, понимать лучшую музыку. Она водила смотреть в музее то, что создавало для меня смысл бытия. Она внушила страсть к Пушкину, она запрещала читать просто книги, она давала познать лучшее в мировой литературе. Она научила быть человечной», - говорила о ней Раневская.
С 1931 года актриса обосновалась в Москве. В течение четырех лет – до 1935 года – играла в Камерном театре Таирова, потом перешла в Центральный театр Красной Армии. Здесь она сыграла мать в пьесе «Чужой ребенок», сваху в «Последней жертве», Оксану в «Гибели эскадры» и главную роль в пьесе «Васса Железнова».
В кино Раневская дебютировала в 1934 году в фильме Михаила Ромма «Пышка». В 1939—1941 годах была актрисой киностудии «Мосфильм». Во время войны, находясь в эвакуации в Ташкенте, с 1941 по 1943 годы была актрисой Ташкентской киностудии.
Вернувшись в 1943 году в Москву, устроилась в Театр драмы (ныне им. Маяковского).
В 1949 году Раневская перешла в Театр им. Моссовета, который возглавлял Юрий Завадский, ученик Станиславского, Немировича-Данченко и Вахтангова. Работа Раневской в Театре имени Моссовета сопровождалось частыми конфликтами с Завадским (что нашло отражение в многочисленных фольклорных рассказах и анекдотах). Причиной конфликтов зачастую становилось самоуправство Раневской, не принимавшей творческую манеру главного режиссёра.
Так, играя эпизодическую роль в пьесе «Шторм», Раневская перекроила ее полностью на свой лад, так что своей игрой затмевала даже исполнителей главных ролей, из-за чего ее в итоге лишили роли. В 1955 году актриса покинула театр Моссовета, вернувшись в Камерный, который к тому времени уже был переименован в Театр им. А. С. Пушкина. Здесь она проработала восемь лет.
В 1963 году вернулась в Театр им. Моссовета, где играла уже до конца жизни. Главной ролью в последние годы был для нее спектакль, премьера которого состоялась в 1969: «Дальше — тишина», в котором Раневская и Плятт играли пожилую супружескую пару. В течение тринадцати лет постановку сопровождал неизменный успех - в дни спектакля в театре всегда был аншлаг.
В старости осталась почти совсем одна. Жила в двухкомнатной квартире в высотке на Котельнической набережной, которую получила в 50-х годах. В этом доме жили известные актеры, режиссеры, драматурги, писатели. Однако практически единственным существом, скрашивавшим одиночество Раневской, был пёс Мальчик, подобранный ею на улице. Незадолго до смерти актриса с горьким сарказмом написала: «Когда умру, похороните меня и на памятнике напишите: „Умерла от отвращения“».
Фаина Раневская скончалась 19 июля 1984 года (по другим данным – 20 июля) в Кунцевской больнице Москвы после перенесенных инфаркта и пневмонии. Похоронена на кладбище Донского монастыря. На надгробии актрисы установлена бронзовая фигурка ее любимого Мальчика, который пережил хозяйку на несколько лет.
Чем знаменита
Фаину Раневскую называют «одной из величайших русских актрис XX века» и «королевой второго плана». Всесоюзная слава пришла к Раневской после выхода в 1939 году фильма «Подкидыш», в котором она сыграла властную Лялю, держащую под каблуком тихого супруга Мулю. Ее фраза из фильма «Муля, не нервируй меня» до конца жизни стала «визитной карточкой» актрисы и преследовала ее. Так кричали мальчишки при виде актрисы на улицах, эту фразу первой вспоминали при знакомстве с ней. Даже Леонид Брежнев на вручении актрисе в 1976 году ордена Ленина вместо приветствия сказал: «А вот идёт наш Муля, не нервируй меня!». Раневская ответила: «Леонид Ильич, так ко мне обращаются или мальчишки, или хулиганы!». Генсек смущенно сказал: «Простите, но я Вас очень люблю».
Подсчитано, что за свою долгую карьеру актрисы Раневская сыграла в театре около 300 ролей. А вот в кино она снималась не столь часто, говоря, что «деньги съедены, а позор остался». Помимо «Подкидыша», Раневская сыграла в фильмах «Небесный тихоход», «Весна», «Золушка», «Ошибка инженера Кочина», «Любимая девушка», «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Новые похождения Швейка», «Слон и веревочка», «Встреча на Эльбе», «Девушка с гитарой», «Осторожно, бабушка», «Лёгкая жизнь», «Сегодня новый аттракцион» и некоторых других.
Великолепная характерная актриса была остра на язык. Своеобразный стиль речи и поведения Раневской стал еще одной причиной ее колоссальной популярности, независимой от сценической известности. Многие высказывания актрисы (равно как и приписываемые ей) превратились в крылатые выражения.
О чем надо знать
Фаина Раневская много лет дружила с поэтессой Анной Ахматовой. Некоторые источники сообщают, что они познакомились, находясь в эвакуации в Ташкенте, однако сама Раневская утверждала иное: «Я познакомилась с Ахматовой очень давно. Я тогда жила в Таганроге. Прочла ее стихи и поехала в Петербург. Открыла мне сама Анна Андреевна. Я, кажется, сказала: «Вы мой поэт», — извинилась за нахальство. Она пригласила меня в комнаты — дарила меня дружбой до конца своих дней».
Несмотря на многолетние дружеские отношения, Раневская всегда была с Ахматовой на «вы», никогда не позволяя себе опуститься до фамильярного «ты».
После смерти поэтессы Раневская отказалась написать о ней воспоминания и сильно негодовала по поводу воспоминаний, написанных другими. «Меня спрашивают, почему я не пишу об Ахматовой, ведь мы дружили… Отвечаю: не пишу, потому что очень люблю ее».
Прямая речь
Об уничтоженной книге воспоминаний: «Наверное, зря порвала все, что составило бы книгу, о которой просило ВТО. И аванс надо теперь возвращать 2т. Бог с ними, с деньгами, соберу, отдам аванс, а почему уничтожила? Скромность или же сатанинская гордыня? Нет, тут что-то другое. Не хочу обнародовать жизнь мою, трудную, неудавшуюся, несмотря на успех у неандертальцев и даже у грамотных»
О любви: ««В жизни я любила только двоих. Первым был Качалов. Второго не помню».
12 фактов о Фаине Раневской
- Во множестве справочников и словарей, начиная с Большой советской энциклопедии, указано, что у Фаины Раневской было отчество Григорьевна. Однако в многочисленных воспоминаниях людей, знавших Раневскую, она упоминается как Фаина Георгиевна.
- В пять лет была тщеславна и мечтала получить медаль за спасение утопающих. В старости же медали и ордена держала в коробке, подписанной: «Похоронные принадлежности».
- Мать Раневской тайком от отца посылала дочери денежные переводы. Однажды когда Фаина вышла на улицу, ветер вырвал у нее из рук и унес только что полученные деньги. Благодаря этому случаю и родился сценический псевдоним Раневская. «Я остановилась, и, следя за улетающими банкнотами, сказала: "Денег жаль, зато как красиво они улетают!". "Да ведь Вы Раневская! — воскликнул спутник. — Только она могла так сказать!", - вспоминала актриса. После этого Фаина Фельдман и выбрала в качестве псевдонима фамилию чеховской героини.
- Родители и брат Фаины Раневской в послереволюционные годы уехали из России и поселились в Праге. В начале 60-х Раневской пришло письмо от сестры Беллы, которая сначала жила во Франции, а после похорон мужа переехала в Турцию. Сестра просила помочь её вернуться в СССР. Несколько лет сестры прожили вместе. Потом у Беллы обнаружили рак. Раневская водила сестру к лучшим врачам, однако лечение не помогло и в 1964 году Белла умерла.
- Личная жизнь знаменитой актрисы не сложилась. За всю жизнь она ни разу не была замужем, не имела детей.
- Именно Фаина Георгиевна уговорила Любовь Орлову сниматься в кино. «Я стала сниматься в кино благодаря Раневской. Меня не отпускал театр в мой первый фильм, и я собиралась уже отказаться от съемок, но Фаина запретила мне делать это, доказывая, что кинематограф станет моей судьбой», — вспоминала Орлова. В итоге Орлова стала первой звездой советского кинематографа, не сходившей с небосклона много лет. «Мой дорогой Фей!» — называла Орлова Фаину Раневскую.
- Фаина Георгиевна мечтала сыграть у Эйзенштейна, и в 1944 году даже была утверждена на роль Ефросиньи Старицкой в фильме «Иван Грозный», однако всё-таки её не пропустили. Роль получила Серафима Бирман. Раневская объяснила это «пятым пунктом в паспорте»: у Бирман в этом пункте стояло «молдаванка».
- Раневская пробовала силы в жанре литературной пародии: известен цикл пародийных писем вымышленного ею провинциала А. Кафинькина, адресованных журналистке «Известий» Татьяне Тэсс.
- Очень любила читать Пушкина. По её воспоминаниям, у них с Анной Ахматовой «была общая страсть — Пушкин».
- В последний раз Фаина Раневская вышла на сцену в возрасте 86 лет.
- Актриса была удостоена орденов «Знак Почёта» (1947), Трудового Красного Знамени (1950, 1967) и Ленина (1976), трёх Сталинских премий (в 1949 и дважды в 1951 годах). В 1961 году получила звание Народной артистки СССР.
- В 1992 году английская энциклопедия "Кто есть кто" ("Who is who") включила Фаину Раневскую в десятку самых выдающихся актрис ХХ века.
Материалы о Фаине Раневской
Фаина Раневская и Анна Ахматова.
Биография Фаины Раневской на сайте «Узнай все!»
«Судьба – шлюха». Фаина Раневская.