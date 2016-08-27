Боевая авиация в ходе внезапной проверки начала перебазирование на юг России

Авиационные подразделения Западного и Центрального военных округов приступили к перебазированию на оперативные аэродромы Южного военного округа в рамках внезапной проверки боеготовности войск, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Истребители переброшены в Крым, под Ростов и в Краснодарский край.

«В течение нескольких дней экипажи истребительной, бомбардировочной, армейской, дальней и военно-транспортной авиации будут выполнять полеты в зоне ответственности ПВО ЮВО. В мероприятии будут задействованы МиГ-29, Су-27, МиГ-31, Ан-12, Ил-76, Ми-8, Ми-24, Ка-52 и другие», — говорится в сообщении пресс-службы МО.

Кроме того, подразделениям специального назначения предстоит выполнить задачи ведения разведывательно-поисковых и противодиверсионных действий на незнакомых полигонах Южного военного округа.