Совбез ООН осудил испытания баллистических ракет в КНДР

Совет Безопасности ООН принял заявление, осуждающее испытания баллистических ракет в Северной Корее, которые увеличивают напряженность в регионе, передает РИА Новости.

В специальном заявлении говорится, что запуск баллистической ракеты, который накануне северокорейские военные осуществили с подводной лодки, является «грубым нарушением международных обязательств КНДР по резолюциям СБ ООН».

Ранее сообщалось как минимум о четырех испытаниях ракет, проведенных Северной Кореей в июле и августе.

В июле этого года было принято решение о размещение на территории Южной Кореи американской системы противоракетной обороны THAAD. В официальном американо-корейском заявлении этот шаг связали с нарастающей угрозой со стороны КНДР. МИД России оценил размещение THAAD как попытку подрыва стратегического баланса сил на корейском полуострове и в регионе в целом, которая может привести к негативным последствиям.