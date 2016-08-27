Россия и США готовят совместный документ по Сирии

Глава российского МИД Сергей Лавров по итогам 12-часовых переговоров с госсекретарем США Джоном Керри заявил, что в ближайшее время Москва и Вашингтон намерены представить совместный документ по Сирии, предает РИА Новости.

По словам Сергея Лаврова, принципиальные договоренности, как вернуть мир в Сирию, достигнуты. «Совсем немного вопросов, которые требуют конкретизации. Достижением уже является то, что мы смогли и продолжаем стараться сократить зоны недопонимания и снизить, наверное, это самое главное, снизить уровень недоверия друг к другу», — цитирует агентство заявление министра иностранных дел России.

«Благодарен Сергею Лаврову, что весь день он был со мной на переговорах — длинных, но продуктивных и конструктивных», — прокомментировал итоги встречи Джон Керри.

Как отмечает агентство, на встрече в Женеве стороны продолжили согласование единого списка террористических организаций. Сергей Лавров подчеркнул, что впервые инициативу в этом вопросе проявил Вашингтон. Американские эксперты, со своей стороны, передали российским коллегам данные о ячейках боевиков на территории Сирии. Россия в ответ поделилась информацией о тех, кто сотрудничает с террористами из «Джебхад ан-Нусры» (организация запрещена в РФ).

В Женеве сторонами также обсуждалась ситуация на Украине.