ЦСКА обошел «Спартак» в турнирной таблице РФПЛ

Действующий чемпион России ЦСКА в матче пятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) на выезде одержал победу над «Томью». Об этом сообщается на сайте турнира.

Единственный мяч в начале второго тайма забил Роман Еременко, сыгравший на добивании после удара Алана Дзагоева с дальней дистанции.

По итогам матча «красно-синие» набрали 11-е очко и потеснили московский «Спартак» с первого места турнирной таблицы РФПЛ. «Красно-белые» имеют в своем активе 10 очков, но у них есть одна игра в запасе. Заработавшая четыре очка «Томь» занимает 12-ю строчку таблицы.

Как отмечает «Лента.ру», 27 августа ЦСКА празднует 105-летие со дня основания клуба. За свою историю ЦСКА становился семикратным чемпионом СССР, пятикратным обладателем Кубка СССР, шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка России.

Ранее в субботу стало известно, что голландский форвард «Спартака» Квинси Промес продлил контракт с московским клубом до 2021 года, несмотря на интерес нескольких европейских команд. По информации «Спорт-Экспресса», голландец будет зарабатывать в московским клубе 3,2 миллиона евро в год, а сумма отступных за футболиста составит 35 миллионов евро.