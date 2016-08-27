СМИ сообщили об отмене ограничений на полеты российских чартеров в Турцию

Ограничения на полеты российских чартеров в Турцию сняты с 27 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

«Все желающие авиакомпании могут подавать заявки на выполнение полетов», — цитирует агентство слова собеседника.

Между тем, собеседник не уточнил, имеется ли подписанное премьер-министром России соответствующее правительственное постановление, без которого Росавиация не может дать разрешение на такие полеты.

Ранее о необходимости издания такого постановления сообщал советник главы Росавиации Сергей Извольский.