Кубанских фермеров арестовали за несанкционированную акцию протеста

Суд в Краснодарском крае арестовал 12 фермеров за участие в несанкционированной акции протеста против незаконных захватов земли, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края Ольгу Голубятникову.

Голубятникова уточнила, что организатор пробега на тракторах в Москву Алексей Волченко арестован на десять суток, еще 11 человек получили сроки от пяти до десяти суток.

Ранее сообщалось, что фермеры Краснодарского края организовали акцию протеста — из станицы Казанской они отправились на тракторах в Москву. Фермеры и дальнобойщики хотели привлечь внимание властей к рейдерским захватам земли. Все они были задержаны ОМОНом в кафе, где беседовали с представителями власти. Суд в Ростовской области наложил на фермеров штрафы за несанкционированный митинг.