28 августа 2016, 11:35
Полиция Киева подтвердила смерть российского журналиста Щетинина
Начальник отдела коммуникации управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик написала на своей странице в Facebook, что Нацполиция подтверждает факт кончины российского журналиста Александра Щетинина.
В сообщении говорится: «При осмотре места происшествия правоохранители изъяли стреляную гильзу, травматический пистолет и магазины к нему, а также предсмертную записку. Двери в квартиру были закрыты, обстановка в помещении не нарушена».
По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство» с дополнительной правовой квалификацией — «самоубийство», пишет Блищик.
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