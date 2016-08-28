Полиция Киева подтвердила смерть российского журналиста Щетинина

Начальник отдела коммуникации управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик написала на своей странице в Facebook, что Нацполиция подтверждает факт кончины российского журналиста Александра Щетинина.

В сообщении говорится: «При осмотре места происшествия правоохранители изъяли стреляную гильзу, травматический пистолет и магазины к нему, а также предсмертную записку. Двери в квартиру были закрыты, обстановка в помещении не нарушена».

По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство» с дополнительной правовой квалификацией — «самоубийство», пишет Блищик.