Британский премьер поручила министрам подготовить план выхода из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поручила членам правительства подготовить план выхода из Евросоюза, сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания, министрам предстоит представитель планы на рабочей встрече в летней резиденции премьера 31 августа.

Источник газеты также рассказал, что многие члены правительства «заинтересованы в сохранении статус-кво».

Напомним, 23 июня большинство британцев проголосовали на референдуме за выход Великобритании из Евросоюза.