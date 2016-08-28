28 августа 2016, 13:05
Британский премьер поручила министрам подготовить план выхода из ЕС
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поручила членам правительства подготовить план выхода из Евросоюза, сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника издания, министрам предстоит представитель планы на рабочей встрече в летней резиденции премьера 31 августа.
Источник газеты также рассказал, что многие члены правительства «заинтересованы в сохранении статус-кво».
Напомним, 23 июня большинство британцев проголосовали на референдуме за выход Великобритании из Евросоюза.
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