Десантников и морпехов перебросили в Крым и на Кубань в рамках учений

В рамках внезапной проверки боеготовности российских войск, объявленной 25 августа, подразделения десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) и бригады морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) переброшены на незнакомые полигоны в Крыму и Краснодарском крае, сообщает Минобороны РФ.

В сообщении отмечается: «Подразделения соединения ВДВ из Волгоградской области совершили 1200-километровый марш комбинированным способом и прибыли на полигон "Опук" (Республика Крым), где приступили к инженерному оборудованию, организации охраны и обороны нового района сосредоточения и подготовке к выполнению учебно-боевых задач».

Кроме того, на полигон «Раевский» в Краснодарском крае переброшена бригада морской пехоты КФл, которая совершила многокилометровый марш в составе колонн своим ходом и на железнодорожном транспорте: «В ходе совершения маршей на незнакомые полигоны подразделения соединений ВДВ и морской пехоты КФл на практике отработали вопросы погрузки (выгрузки) личного состава, военной техники, материальных средств на морские паромы, а также на железнодорожные платформы припортовых станций погрузки (выгрузки) в Новороссийске и Керчи».